A ZSHOW time YouTube-csatorna műsorában Osváth Zsolt vendége Gáspár Evelin volt, aki rengeteg témát átbeszélt a műsorvezetővel, így szóba került a Győzike show és annak hatásai is.

de elmesélte, hogyan használták ki őt élete során többször is. Így jött szóba a legutóbbi kapcsolata, ami már bőven a zaklatás határán volt, és ahol távoltartási végzést kértek a zaklató ellen. Mesélt arról is, hogy milyen volt az, amikor a család házi kedvencét, Buksit elrabolták és megcsonkították.

– sírta el magát Evelin az interjúbeszélgetés alatt, és hozzátette, hogy 12 évesen szembesült ezzel, és még a mai napig sem dolgozta fel a történteket.

Akkor nagyon rossz volt, mert megijedtem, hogy velünk is történni fog valami, a szüleim is elgondolkoztak akkor ezen. Testőrökkel járkáltunk, nagyon durva volt úgy élni, hogy bármikor elrabolhatnak engem, és velem is ezt fogják tenni. Fater akkor észbe kapott, hogy ez nem játék. Mi lesz a következő? A gyerek? Akkor a rendőrséghez is fordultunk, természetesen ez nem kapott médiaügyet