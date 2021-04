Húsz éve mutatták be J. K. Rowling Harry Potter-sorozatának első filmes feldogozását. Azóta elöntötték a világot a Harry Potter-relikviák, bögrék, varázspálcák és pólók, de épült már élmény- és kalandpark is a széria alapján. Popkulturális hivatkozássá vált a hétrészes könyv, és persze a nyolcrészes film is.

Most egy tiktokker ragadta meg az alkalmat, és elkészítette a SIMS nevű játékban Hagrid kunyhóját, pontosan úgy, ahogyan azt a filmekben megismerhettük.

A rajongók lelkesedése tehát töretlen, a Harry Potter-univerzum elemei a legváratlanabb helyeken tűnhetnek fel.