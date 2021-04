Nem csak azoknak lehet érdekes a ma este, akiknek szívügye a csillagászat. A szuperhold gyönyörű jelenség, ekkor ugyanis egyszerre van telihold, és a Hold is a legközelebb ér a Földhöz.Magyarországon ma lehetünk tanúi ennek a csodának, New Yorkban pedig már túl is vannak rajta.

A nem mindennapi látványosság miatt sokan fent maradtak Amerika-szerte, rengeteg kép is készült. Kíváncsian várjuk, itthon hányan örökítik majd meg.