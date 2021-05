Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Caitlyn Jenner, aki újabban Kalifornia kormányzója szeretne lenni, a CNN-nek kifejtette, hogy nagyonis támogatja a halálbüntetést. A büntetés ezen formája egyébként legális az államban, de 2006-ban leállították, 2019-ben pedig a kormányzó, Gavin Newsom hivatalos moratóriumot is elrendelt.

Jenner azt is elárulta, hogy jó kormányzó lenne, mert

remekül tud hallgatni és szereti az ötleteket.

És még csak innentől indult be a buli, ugyanis programjához hozzátartozik az is, hogy befagyasztaná az adókat és a szabályozásokat is. Mivel úgy gondolja Kaliforniában már azért is megadóztatják az ember lányát, ha kisétál az ajtón.

Amikor pedig megkérdezték tőle, miért kéne rá szavazni csak annyit mondott

mert aranyos és imádnivaló vagyok.

Erős egyébként a mezőny a Kalifornia kormányzója tisztért, Jenner egyik riválisa például egy igazi medvével utazgat és kampányol, hogy így mutassa meg a benne rejlő vadállatot.

(via: indy100)