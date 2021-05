Kifejezetten szokatlan fordulatot vett egy esküvő az indiai Kanpurban. A vőlegény ugyanis nem jelent meg a szertartáson, így a sértett menyasszony úgy döntött, inkább nem vár a késlekedő férfira, és hozzámegy egy olyan vendéghez, akit eredetileg a vőlegény hívott meg – számolt be az esetről Khaleej Times.

Az ominózus esküvő már épp a jamalánál (magyarul: koszorúcsere szertartás) járt, amikor a vőlegény egyszer csak felszívódott.

A férfit ezután mindkét család nagy erőkkel kezdte keresni, a menyasszonyt pedig alaposan felkavarták a történtek.

Az ara családja később kiderítette, hogy a vőlegény nem eltűnt, hanem elmenekült a helyszínről.

Kisebb tanácstalanság után az egyik vendég a felszívódott vőlegény oldaláról felvetette, hogy helyettesítsék a férfit valamelyik meghívottal. Akadt is jelentkező, sőt egyikük el is kezdett konzultálni a részletekről a menyasszony családjával.

Később aztán sikerült megállapodniuk, így a házasságkötésre is sor került, és a nő hozzáment a beugró baráthoz.

Az egybekelés után a menyasszony családja panaszt nyújtott be a rendőrségen a vőlegény és annak családja ellen. Az ügyben két rendőrségi nyomozás is megindult a benyújtott panaszok alapján: az egyiket a menyasszony családja, a másikat az eltűnt vőlegény édesapja adta be, aki fia felkutatásához kért segítséget.