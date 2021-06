Jimmy története elég tanulságos lehet. Az egykor őt alkalmazó cégnek biztosan. Az történt, hogy Jimmy több mint 40 éve dolgozott egy cégnél. Egy családi vállakozás volt, ami aztán 250 főt foglalkoztató cég lett. A tulajdonos úgy döntött, hogy megjutalmazza a több mint 25 éve neki dolgozó embereket, és ad nekik extra 8 hét szabadságot. Mindenki tök boldog volt. Aztán jött az a hír is, hogy eladják a céget, jön egy új tulaj. Amikor az új tulaj megérkezett, két dolgot csinált nagyon gyorsan: a nyugdíjhoz közel álló embereket kirúgta, és ezt a grátisz szabadságot a felére csökkentette.

Jimmy ekkor bosszút fogadott. El is jött a megfelelő pillanat, amikor azzal a feladattal bízták meg, hogy tanítsa be az ő feladataira az új kollégát. Jimmy számára egyértelmű volt, hogy amint átadja a tudást, ő is lapátra kerül. Ezért az újfiú első betanítási napján Jimmy egyszerűen nem jelent meg, hanem közölte a a vezetéssel, hogy ő most kiveszi minden szabadságát. Merthogy az új vezetésnek volt két rosszul meghozott szabálya, az egyik, hogy év végéig minden szabadságot ki kell vennie mindenkinek, aki ezt nem teszi meg, az így járt, nem fogják kifizetni a bennmaradt napokat. A másik súlyos hiba pedig az volt, hogy nem kellett jóváhagyatni a szabadságokat. Tehát Jimmy nem ment be melózni, az újfiú meg csak állt ott, hisz más nem nagyon értett ahhoz, amihez Jimmy.

Jimmy 10 hetes szabadsága alatt bőven tudott a pihenés mellett munkát is keresni. Talált is, fel is vették, így amikor a cége 10 hét után várta vissza, Jimmy egyszerűen nem jelent meg. Keresték otthon, mindenhol két napon át, majd a harmadikon jelentkezett... egy felmondó levél formájában. Plusz még milliós nagyságrendű pert is indított a cég ellen.

Sose csesztesse egy 40 éve ugyanazon a helyen dolgozó ember ajándék szabadságát!

(Jimmy utódját amúgy a volt tulajdonosnak kellett betanítania végül.)

(boredpanda)