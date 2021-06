Nagy buli volt a Jóbarátok főszereplőinek újrahozása, de azért ne felejtsük el, hogy a színészek ezért természetesen pénzt is kaptak, nem csak a hecc kedvéért ültek le újra együtt. Most az is kiderült, hogy pontosan mennyit. A Variety értesülései szerint

fejenként több mint 700 millió forintot kaptak a szereplésért.

Akkor, amikor véget ért a sorozat egyébként a hat színész majdnem 300 millió forintot tehetett zsebre epizódonként. Ezt az összeget ajánlották fel nekik ezúttal is, de mivel nemet mondtak kénytelenek voltak a készítők szignifikánsan emelni ezen az áron.

(via: eonline.com)