Ki ne ismerné Doktor House-t, aki közel sem olyan kedves, mint Brinkmann profeszor (Klausjürgen Wussow) , nem is olyan jóképű mint Ross doktor (George Clooney), ám a szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen. Egy korábbi felmérés arra volt kíváncsi, hogy a magyar emberek kit választanának a filmes orvosok közül, ha az életben hozzájuk kéne fordulniuk. Nem meglepő, hogy a Hugh Laurie által megformált karakter magasan verte a mezőnyt, mert Magyarországon sokáig nem volt alapelvárás, hogy egy gyógyító kedves is legyen, míg Nyugat-Európában és a tengerentúlon igen, ezért tudott akkorát robbanni a sorozat.

Azt nem tudni, hogy Laurie-nak például szolgált-e az apja, aki orvos volt, de az biztos, hogy emberek millió ültek a tévék képernyői elé, hogy egyszerre csodálják és gyűlöljék Gregory House történeteit és eközben olyan kifejezéseket is megtanultunk, mint az autoimmun betegség, vagy azt is, hogy az emberek mindig hazudnak. Nyolc éven át gyógyított House, aki Hugh Laurie-ból világsztár csinált, és kétszer is elnyerte a Golden Globe-díjat, sőt a Brit Birodalom Rendjének birtokosa is lett. Magyarországon utoljára az Avenue 5 tudományos-fantasztikus sorozatban volt látható, a kellemetlen orvossal szerzett sikereit azóta sem tudta megismételni az angol színész, aki a ma ünnepli 62. születésnapját.