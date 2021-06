Újra előkerült az az 1988-as kép, amelynek készítője azt állítja, sikerült munka közben megörökítenie a KGB egyik ifjú titánját, Vlagyimir Putyin későbbi orosz elnököt. Pete Souza, a Fehér Ház egykori fotósa annak idején Ronald Reagant kísérte el moszkvai látogatására, ahol az amerikai elnök a politikusok kedvenc hobbijainak is hódolt: megtekintett és spontán haverkodott a „járókelőkkel”.

Fotó: The White House / Getty Images Hungary

A fotósnak évekkel később egy ismeretlen levélíró ültette el a bogarat a fülébe, aki azt állította, hogy a kép bal szélén látható, szőke turistaprototípus valójában Vlagyimir Putyin,

aki akkoriban még a KGB színeiben csiszolgatta tudását.

Souza 2009-ben egyszer már leputyinozta a jól fésült járókelőt, de mint mondja, azt azonnal megbánta, mert akkor még semmiféle megerősítése nem volt a teóriára. Az ügyben akkor még a Kreml is megszólalt, igaz, elég szűkszavúan: „Nem ő az″.

Az évek alatt azonban egyre csak megerősödött a gyanúja, amit most egy friss Instagram-posztban is részletesen kifejtett. Emellett a New York Postnak azt is elmondta, hogy annak idején Ronald Reagannek is feltűnt, milyen felkészülten faggatja őt világpolitikai kérdésekről az arra tévedő járókelő. Az elnök oda is fordult az egyik ügynökéhez azzal, hogy „Nem hittem volna, hogy a Szovjetunióban a turisták ilyen keményen kérdeznek”.

Ő azonban csak legyintett: „Ó, ezek mind KGB-sek″.