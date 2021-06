Nem is olyan rég kiderült, hogy Selena Gomez elég bénán kosarazik, de évek óta a szerelemben sincs igazán szerencséje.

Fotó: Emma McIntyre / Getty Images Hungary

A napokban az ausztrál Vogue-nak mesélt eddigi párkapcsolati tapasztalatairól. Az köztudott, hogy korábban évekig együtt volt Justin Bieberrel, szakítottak, aztán újra megpróbálták, de nem működött a dolog. Közben azért másokkal is randizgatott, együtt volt például Abel Tesfayeval (The Weeknd), Nick Jonasszal és Zeddel is. Sőt, egyszer még Orlando Bloommal is hírbe hozták.

Korábbi kapcsolatairól az interjúban egyszerűen csak így nyilatkozott:

Azt hiszem, a legtöbb párkapcsolatom átkozott volt.

Arról is mesélt, hogy mindegyik kapcsolatában kevesebbnek érezte magát a társánál és mivel korán kezdte a randizást, túl fiatalon volt kitéve bizonyos dolgoknak. Ezért fontosnak tartotta, hogy találjon egy kifejezést, amivel azonosulni tud, és amilyennek látni szeretné magát. Ez lett végül a 'Rare' (ritka, kivételes) szócska, amit a nyakára is tetováltatott, valamint legutóbbi albumának és szépségápolási márkájának neve is ez.

