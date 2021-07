Egy korszak ért véget.

Több mint 17 év után az angliai ITV nem tervez újabb évadot indítani a legendássá, és hazánkban is kifejezetten népszerűvé vált X-Factor tehetségkutatóból. A műsornak köszönhetően olyan bandákat ismerhetett meg a világ, mint például a One Direction vagy a Little Mix, de Olly Murs és Leone Lewis szólókarrierje is igen szépen alakult.

Az utolsó évad 2018-ban ért véget Dalton Harris győzelmével, Simon Cowell, a műsor producere és egyben zsűritagja szerint pedig még legalább öt évig pihentetik az X-Factort, hiszen úgy véli, mostanra elvesztette a varázsát.

A hazai évadok miatt azonban egy percig sem kell aggódni,

az RTL Klub ugyanis nemrégiben fejezte be a jubileumi, 10. évad válogatójának és táborának a forgatását, így csak napok kérdésre, hogy mikor jelenti be a csatorna a legújabb X-Faktor premierdátumát.

