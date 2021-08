MIndezt ráadásul meg is osztotta az Instagramon.

Az ország elsőszámú szupermodellje jelenleg is teljes mellbedobással pihen, vélhetően Görögországban, ahol most úgy bekajált, hogy vacsora után nem igazán ment neki a felegyenesedés. Barbi minderről még egy fotót is feltöltött az Instagram-oldalára: "Vacsora előtt, és után" — írta a képhez, melyben most ön is gyönyörködhet, hiszen nincs is szebb egy jóllakott magyar lánynál.