Fürdőzés közben üzent a Facebookon a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, akit láthatóan rendkívül boldoggá tesz, hogy a Római-parton van szabadstrand. Bejegyzésében sorra vette mindazt, amit Tordai Bence társaságában a helyszínen tapasztalt.

Még egy hétig jöhettek ti is a 3. kerületbe a római-parti szabadstrandra! Mi Tordai Bencével ezen a hétvégén is csobbantunk egyet Budapest első dunai szabadstrandján! Csodálatos hely! A föveny tiszta, nincs szemét, van viszont zuhanyzó, WC, pelenkázó, sőt napágy is – mindez ingyen!