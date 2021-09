Cseppet sem túlzás azt állítani, hogy a színésznő a szemünk előtt nőtt fel.

Fotó: Brendon Thorne / Getty Images Hungary

Zendaya Maree Stoermer Colemant, azaz ismertebb nevén egyszerűen csak Zendayát még a Disney Channel egykori sorozataiból ismerhettük meg, mint például a Shake it Up! (Indul a risza!) mostanra azonban a legnézettebb Marvel-filmek és sorozatok csillagává nőtte ki magát és úgy néz ki, az igaz szerelem is rátalált.

Feltűnt a legújabb Pókember-filmekben, az HBO Eufória című sorozatában Rue Bennettként nyújtott alakításáért pedig a legjobb színésznőnek járó Emmy-díjat is bezsebelhette. A lebilincselő sztori és az első évad sokkoló befejezése után nem volt kérdés, hogy a sorozatnak el fog készülni a második évada, a koronavírus-járvány azonban teljesen keresztbe tett a produkciónak, de csak mostanáig.

A színésznő Instagram-történetéből —melyet ide kattintva nézhet meg — ugyanis kiderült, hogy Zendaya forgatással tölti a születésnapját, épp éjszakai jeleneteket vesznek fel az Eufória második évadához. Bár a premierre idén valószínűleg már nem kerül sor, addig is itt egy rövid ízelítő, mely szintén a színésznő Instagram-oldalán jelent meg: