Hihetetlenül keveset osztanak meg magánéletükről, azonban azt már ők sem tudják titkolni, hogy együtt járnak.

Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

Korábban már az Index is beszámolt az újabb Pókember-filmekben is egy párt alakító Tom Holland és Zendaya románcáról, júliusban egy autóban csókolózva kapták őket lencsevégre, most pedig egy "hivatalosabb" eseményen is közösen jelentek meg.

Az Elle információ szerint a szerelmesek egyik kedves közös ismerősük esküvőjén jelentek meg, a róluk készült kép pedig Esteban Camarillo Instagram-történetében jelent meg, melyet ide kattintva tekinthet meg.