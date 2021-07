A két színészről 2017 óta röppen fel újra és újra a hír, miszerint együtt vannak, de a pletykákat mindvégig tagadták. Ők ketten egyébként még a Pókember forgatásán ismerkedtek össze.

Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

Azóta sok év eltelt, és nem csak Tom, de Zendaya is randizott másokkal közben, korábbi kapcsolataikat pedig fotók is bizonyítják. Egy ideje viszont mindketten szinglik, a Pókember új részének forgatása is elkezdődött, és most úgy tűnik, hogy újra összejöttek. A hírt a Page Six már autóban csókolózós és romantikázós fotókkal is tudja bizonyítani. A kapcsolatuk elég komoly lehet, ugyanis Tom már állítólag megismerkedett Zendaya családjával is.