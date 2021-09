Fotó: Taylor Hill / Getty Images Hungary

A 19 éves énekesnő finoman szólva nem kezdett hisztérikus örömünneplésbe, nem bújt ki a bőréből, nem kezdett a padlón gurulva baukóévázni, amikor meglátta Jennifer Lopezt az MTV VMA színpadán. Pont ellenkezőleg: míg mindenki tapsolt, sikítozott, ujjongott örömében, addig ő rezignálatlan arckifejezéssel, mondhatni balta arccal vette tudomásul, hogy mi történik. Jó, egy enyhe fintort azért eleresztett.

Egyes netezők szerint ez volt az est csúcspontja. Többen is egyet tudtak értani azzal, amit Eilish ezzel a reakcióval képviselt, hogy kicsit már sok lesz a JLo körüli felhajtásból. Hisz most minden erről szól, hogy megint Ben Affleck a pasija. Ezzel el is lopta a showt a vörös szőnyegen.