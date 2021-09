A PageSix inormátorai legalábbis ezt állítják.

Ahogy korábban az Index megírta, Lena Dunham a hétvégén összeházasodott a párjával, a zenész Luis Felberrel. A PageSix tudni véli, hogy a titkos menyegzőn Taylor Swift volt a díszvendég. Az énekesnő a barátja nélkül jelent meg, ám nem lépett fel a partin, amit egyébként a portál szerint szigorú Covid-protokoll mellett tartottak, az ara egészségügyi problémái miatt. A vendégeknek igazolniuk kellett, hogy be vannak oltva és egy tesztet is elvégeztek rajtuk. Maszk is elérhető volt mindenki számára.

Az alkalomra Dunham szülei és a testvére is az Egyesült Királyságba repültek, de Felber családja is ott volt. A pár mindenképp azt szerette volna, ha a ceremóniát csak szűk körben tartják. Taylor Swifttel Luna Dunham jóban van, szerepelt is az énekesnő 2015-ös, Bad Blood című klipjében, és nem egyszer lefotózták már együtt őket.