Ráadásul újfent megvillantotta ősz hajfürtjeit is.

Fotó: Francois G. Durand / Getty Images Hungary

Továbbra is teljes erőbedobással zajlanak a munkálatok a Szex és New York "And Just Like That" névre keresztelt folytatása körül, így szinte elkerülhetetlen, hogy néha ne szivárogjon ki egy-egy érdekesebb forgatási fotó.

Legutóbb arról számoltuk be, hogy Sarah Jessica Parker szakított a hajfestékkel, így Bradsaw az ikonikus szőke haja helyett már egy-egy őszebb fürttel fog szerepelni néhány jelentben — de láthattuk már a főszereplőt egy egyenruhás fiatal férfi ölében és egy Mr. Biggel való közös jelenet forgatása közben is.

A legfrissebb fotókon Parker egy igazán különleges, felettébb csicsás, kétrészes ruhát visel, melyen a vörös, az ezüst és a sötétkék színek dominálnak,

haját pedig lila és ciklámen virágok tömkelege díszíti. Az 56 éves színésznő ráadásul elég bátor volt ahhoz, hogy szembemenjen a mai "sztenderdekkel" és hirdesse a pozitív testkép fontosságát is.