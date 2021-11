A kínai Nanning városában néhány napja hivatalosan is megnyitotta kapuit a világ első macska múzeuma,

ahol több mint 40 macska várja a látogatókat.

A múzeum lakói mind fajtatiszták, rendszeres vizsgálatokon esnek át, minden oltást megkaptak, valamint gyakran fürdetik is őket, ezért jó egészségnek örvendenek. A cicák között vannak különösen ragaszkodó egyedek is, akik nagyon bújósak és még az idegeneknek is hagyják, hogy megsimogassák őket.