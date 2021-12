Még véget sem ért az eredeti történet, a Netflix azonban már bejelentette, hogy nem kívánják elengedni a franchise-t.

Mint azt az Index is megírta, Álex Pina, spanyol rendező alkotása nem csak hazánkban, hanem az egész világon óriási szenzációt váltott ki, a nézők egyszerűen megőrültek a Professzor és a városok neveit viselő rablótársaság karaktereiért – és bár az évek során kissé csökkent a rajongótábor, A nagy pénzrablásért még mindig elegen vannak odáig, hogy a Netflix is meglássa a franchise-ban lévő potenciált.

A streamingóriás a napokban jelentette be, hogy Berlin: A New Series néven érkezik a sorozat folytatása, pontosabban előzménytörténete, de tulajdonképpen ezt is csak sejteni lehet, hiszen semmi pontosat nem árultak el róla.

Az egyetlen biztos dolog a cím, mely valószínűleg az egyik közönségkedvenc, a Pedro Alonso által alakított Berlin karakterére utal – a rajongók többsége szerint egy eredettörténet lehet készülőben.

Mivel az információk mennyisége ilyen csekély, kizárt, hogy a jövő év folyamán debütáljon a sorozat, egy 2023-as premier azonban már annál valószínűbb – addig is azonban érdemes lecsekkolni A nagy pénzrablás utolsó fejezetét, mely december 3-án válik elérhetővé a Netflixen.