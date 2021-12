Ridley Scott legújabb filmje, A Gucci-ház továbbra is nagy port kavar mind az érintett család, mind a kritikusok körében. Mint azt már mi is megírtuk az olasz divatmárka családi örökösei egyáltalán nincsenek kibékülve az őket ábrázoló filmmel, oly mértékben, hogy már jogi lépéseken is elgondolkoztak.

Nem mintha az Oscar-díjas filmrendezőt bármikor félteni kellett volna a kemény kritikát illetően, most is hamar irányba állította az őt bíráló olasz famíliát, azzal, hogy inkább örüljenek annak, hogy egy ilyen neves szereplőgárdával vitte a történetüket filmvászonra.

Szintén a film kapcsán nemrégiben a Maurizio Guccit alakító Adam Driver vendégeskedett Stephen Colbert műsorában, akiről kevesen tudják, hogy színészi karrierje előtt tengerészgyalogosként szolgált hazájában. Driver elmesélte, hogy még a kétéves kiképzése közben kezdett el érdeklődi a színjátszás iránt, és egy váratlan sérülés következtében kellett idő előtt leszerelnie. Ekkor döntött úgy, hogy a színészetet választja hivatásaként.

Ez tényleg nem az egyéni kalandról szól, hanem mások elismeréséről, és hogy kérdéseket tudjanak feltenni önmagukról. Arról, hogy képesek legyünk csapatban dolgozni mindezt azért, hogy elérhessünk egy közös célt, ami nagyobb az egyénektől. Pontosan ilyen egy forgatáson is lenni, ahol folyamatosan versenyt futunk az idővel és technológia nehézségeivel. A kérdés az, hogy az emberek ilyenkor számíthatnak-e egymásra és ott vannak- e egymásnak

– vont párhuzamot Adam Driver a katonai szolgálat és a színészet között. Ez a forgatáson belüli kollegiális szemléletmód mindenképpen szimpatikus a színész részéről, ami láthatóan meghálálta magát végeredménynél is. A Gucci-dinasztia hanyatlásáról szóló film november 25. óta már itthon is látható.