Saját sörrel büszkélkedhet mostantól az Empire State Building, azonban aki meg akarja kóstolni, annak fel kell mennie egészen a 86. emeletre.

A MagyarKonyhaOnline.hu számolt be arról, hogy New York emblematikus épülete, az Empire State Building saját sört kapott, miután kollaboráltak a Brooklyn’s Five Boroughs Brewinggal .

Érdekesség, hogy aki ilyen nedűre vágyik, annak el kell látogatnia a 86. emeleten található popup üzletbe, ugyanis csak itt kapható.

A világ egyik legmagasabb épületének itala egyébként a View from the Top (vagyis kilátás a magasból) nevet kapta, ami igen találó, tekintve, hogy milyen feltétele van a sör megszerzésének.