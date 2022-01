Gyámsága alatt ugyanis az alkoholtól is tiltva volt.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Britney Spears több mint 13 év után végre kiszabadult édesapja gyámságából, szabadságát pedig már több ízben is megünnepelte. Pár héttel ezelőtt egyedül indult kocsikázni a háza környékén – bár igaz, a távolból akkor még követték – most pedig az énekesnő egy hosszú Instagram-posztban árulta el, hogy a hétvégén végre megihatott egy pohár vörösbort.

Múlt hétvégén ittam először egy pohár vörösbort! 13 évet vártam... hát... elég sokáig tartott! A családom jól megtanított a tetteikkel, hogy önzőnek kell lennünk és szeretni magunkat egy olyan világban, ahol mindannyiunknak joga van beszélni, vezetni, alkoholt venni és bulizni...

– fogalmazott kissé összeszedetlenül az énekesnő.