Legutóbb néhány napja számoltunk be arról, hogy az Exatlon All Star első adásában lesérült Novák Zalán.

Combsérüléséről akkor így nyilatkozott:

Hogy hogy van, azt jelen pillanatban nem tudom. Kaptam egy injekciót, annak következtében most nem nagyon érzek semmit. Tompult a fájdalom. Egy nevetséges balesetnek tudom be, körülbelül úgy érzem magam, mintha sakkozás közben eltörném a kisujjamat. Egy pocsolyában csúsztam el, de nem szeretnék történelmet írni azzal, hogy egynapos Exatlon All Starra jöttem. Kettős érzések vannak bennem.