A rajongók csalódottak.

Fotó: Rodin Eckenroth / Getty Images Hungary

Mint arról az Index is beszámolt, a minap az egész Kardashian család a legújabb valóságshow-juk vörös szőnyeges premierjén járt, ahová Kimet természetesen nem is annyira újdonsült szerelme, a humorista Pete Davidson is elkísérte.

A fotókon jól látszik, hogy a páros együtt érkezett meg a helyszínre, a vörös szőnyegre Kim azonban már egyedül ment fel, párját valamilyen okból kifolyólag nem invitálta fel maga mellé – mely még a legnagyobb rajongók szerint sem volt egy túl szép húzás.