Kicsivel több, mint 36 évvel ezelőtt láthattuk őket így utoljára.

Fotó: Rb / Getty Images Hungary

Mint arról korábban az Index is beszámolt, 2021 végén, negyven évvel az előző album után Voyage új lemezt adott ki az ABBA, mely azonnal a zenei toplisták élére került több országban is. Az új lemezhez pedig egy új koncertsorozat is dukált, melynek első, londoni előadása épp tegnap zajlott le.

A nagy visszatérést természetesen egy vörös szőnyeges vonulás előzte meg, ahol 36 év után a 77 éves Björn Ulvaeus, a 75 éves Benny Andersson, a 72 éves Agnetha Fältskog és a 76 éves Anni-Frid Lyngstad ismét együtt volt látható. Íme: