Kisebb megrökönyödést okozott a hír, amikor idén áprilisban az egykori nehézsúlyú világbajnok végül beleegyezett, hogy a megosztó videóíról elhíresült Youtuberből bokszolóvá avanzsált, Jake Paullal szálljon ringbe.

Az 55 éves boksz legenda ezúttal tiszta vizet öntött a pohárba Jimmy Kimmel műsorának vendégeként, hogy miért is vállalata el a látszólag egyoldalú összecsapást. A két sportoló között ugyanis harminc év korkülönbség van, viszont Mike Tysont a jelenleg is kirobbanó formája és múltja miatt, még így is esélyesebbnek tartják a kezdő videóssal szemben. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a 26 éves Jake Paulnak az utóbbi időben egyre komolyabb sportmúlttal rendelkező ellenfeleket sikerült legyűrnie. Legutóbbi ellenfelét, a korábbi UFC váltósúlyú bajnok Tyron Woodleyt például, kiütéssel látta jobb belátásra.

Meg kell mondjam, hogy elég képzett lett mostanra, hiszen sorozatban nyer. Hiába küzd meg olyanokkal, akikről azt gondoljuk, hogy nem annyira jó bokszolók, de akkor is el kellene hogy verjék őt. Viszont mégsem tudják, olyan emberek ver el, akiket nem lenne szabad számára. Jól megy neki, egyszerűen csak csinálja. Ezt a srácot 70 millióan nézik, amikor ringbe száll… a francba még mostani bajnokokat sem követnek ennyien. Szóval amit a boksz világért tesz az szenzációs. Nem gyűlölködni kellene, hanem megmérkőzni vele és pénzt bezsebelni

–fejti ki álláspontját a kérdésben Tyson.