Harper Seven a házaspár legkisebb gyermeke, egyben egyetlen lánya.

Fotó: Getty Images

Rohan az idő: nemrég megházasodott Beckhamék legidősebb gyermeke, a 23 éves Brooklyn, most pedig legkisebb csemetéjüket ünnepelheti a sztárpár, Harper Seven ugyanis 11 éves lett! A kislányról ez alkalomból különböző fotókat tett közzé Instagram-oldalán édesanyja, Victoria, és mellé megható sorokat is írt:

Boldog 11. születésnapot a kis mindenségünknek! A legédesebb, legkedvesebb, legszebb lélek, akit csak kívánhattunk volna! Mind nagyon szeretünk!

Az egykori focista pedig régi videót mutatott lányáról, amelyben arról beszélnek, ki is az a David Beckham („apu”, érkezik a válasz a kis Harpertől), és melyikük szereti jobban a másikat.

„11 éves vagy ma, el sem hiszem! Te vagy a legszebb kislány a legnagyobb szívvel!” – olvasható az apuka posztjában.