Hamarosan véget ér a The Walking Dead, legalábbis ami az anyasorozatot illeti, de ez nem jelenti azt, hogy végleg el kellene köszönjünk a csoszogó hulláktól.

Olyannyira nem, hogy sorra érkeznek majd a spinoffok, lesz itt Negan & Maggie New Yorkban, illetve az eredetileg trilógiának tervezett Rick Grimes-filmek is végül sorozatként fognak debütálni, utóbbihoz már posztert is kaptunk.

The new world NEEDS Rick and Michonne. pic.twitter.com/orvvTo8sHi — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

2023-ban jön ugyanis a Rick Grimes-ra és Michonne-ra fókuszáló, hatrészes minisorozat, amit a jelenleg is zajló San Diego Comic Con során jelentettek be, az ígéretek szerint pedig egy olyan szerelmi történet lesz, amiből azt is megtudhatjuk, hogy mi történt a 9. évad után Rickkel, aki ugyebár feláldozta magát a többiekért.