A 28 éves énekes épp Formenterán nyaral szerelmével, akivel láthatóan jól érzik magukat.

Maulma és barátnője, az építészmérnök és üzletasszony Susana Gomez közösen élvezték a napsütést Formenterán, ahová a lesifotósok is elkísérték őket. A két fiatal egy kikötőben frissítette fel magát, illetve a most 28 éves énekes még a kamerának is pózolt néhány fotó miatt, amit kedvese lőtt róla.