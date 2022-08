Egy kisebb edzőtáborban készül ismét kirobbanó formába lendülni az Aquaman sztárja.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Nem is akármilyen csapatot kerített magának a színész azért, hogy újra régi fényében tündökölhessen. Szamoai filmkaszkadőrök fogják segíteni a felkészülését, és tekintve hogy ő maga is Hawaii-i származású, rendkívül jó hangulatú edzésnapok elébe nézhet a társulat. Momoa akciófilmjei révén mindig is fantasztikus fizikumáról volt híres, rövidesen a Halálos Iramban 10-ben, illetve a Dűne 2. részében lesz látható. Mostani bejegyzésében az edzésnapjának a jegesfürdős befejezését osztotta meg, amit jól kivehetően egy egyszerű fagyasztóládában ejtett meg ezúttal.