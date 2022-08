Két fiúgyermekével vágtak neki egy kimerítő bringatúrának.

Fotó: Instagram

Az izomkolosszus színész most nem Thorként tetszelgett a legutóbbi Instagram-bejegyzésében, hanem egyszerű apukaként vitte el két fiúgyermekét egy hagyományos ausztráliai túrázásra. A kempingezés során volt alkalmuk terepkerékpározni, szörfözni, horgászni, mályvacukrot sütögetni, de végül még két igazi kis kengurut is testközelből megcsodálni. Hemsworth hosszú évek óta minta apa hírében áll a sztárok körében, temérdek munkája mellett mindig igyekezett nagy figyelmet fordítani a családjára, akiket gyakran még filmpremierjeinek bemutatóira is magával visz. A kalandos napról készült képeket itt tudja megtekinteni: