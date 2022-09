A Baz Luhrmann által rendezett "Elvis" igazi kasszasiker lett, Austin Butlerért, aki a legendás énekest alakítja, pedig oda-vissza vannak a rajongók.

Fotó: Instagram

A rendező időközben elárulta a Screem Ramtmel adott interjúja során, hogy létezik a filmből egy 4 órás változat is, azonban idén már biztos nem fogjuk látni.

"Most nem, és valószínűleg nem is jövőre. Persze nem zárom ki annak a lehetőség, hogy a jövőben felfedezzünk egyéb vágásokat is a filmből." - mondta Luhrmann, aki igyekszik óvatosan fogalmazni, mert az emberek már most követelik tőle a teljes változatot.

Azonban egy ilyen verzió elkészítése nem pillanatok alatt készül el, hiszen rengeteg munka van vele.

"Azért ez nem olyan, hogy csak ülök, megnyomok egy gombot és kész is van. Ehhez vissza kell menni dolgozni rajta úgy újabb 4-6 hónapot. Nem zárkózom el, de nem most."