Sikeres újságírónőt fog alakítani, akinek bár mindene megvan, mégis a múlt árnyaival kell szembenéznie.

Fotó: YouTube

Mila Kunis egy TifAni nevű publicistát fog alakítani, aki tinédzser korában egy elitista iskola tanulójaként mindig is kívülállónak érezhette magát, viszont később már Aniként kezd új felnőtt életet, maga mögött hagyva a múlt nehézségeit. A fiatal nő tökéletes New York-i bennfentessé változik, akinek sármos, gazdag vőlegénye van, fantasztikus állása, és olyan fellengző élete, amitől más nők is megfordulnak utána az utcán.

Miután viszont felkérik, hogy vegyen részt egy dokumentumfilmben, amely a neves Brentley iskolában történt erőszakos incidensről szól, addigi felhőtlen élete a múlt emlékeitől a feje tetejére fordul. Jessica Knoll bestseller regényének adaptációja október 7-én kerül a Netflix kínálatába, előzetesét pedig itt tekintheti meg:

via (CNN)