Egy páros, akik mindössze három hét ismeretség után összeházasodott, több mint öt évig nem látta egymást. Ennek az volt az oka, hogy a férj nem léphetett be az Egyesült Királyság területére.

Sarah és Oluyemi Sholagbade 2015 áprilisában ismerte meg egymást az interneten, majd 2016 áprilisában személyesen is találkoztak végre, miután a 35 éves nő elutazott Nigériába. Három héttel később már össze is házasodtak, ezután pedig többször is Afrikában találkoztak, de Oluyemi úgy döntött, hogy ezúttal ő fogja meglátogatni kedvesét Angliában, ám ez nem történt meg, mint kiderült azért, mert a férfinek nincs érvényes vízuma. Ennek értelmében Sarah és kedvese 2017 márciusában látta utoljára egymást.

A páros egy kisebb vagyont fizetett azért, hogy legálisan is beléphessen az Egyesült Királyság területére, de Oluyemi még mindig Lagosban van, miközben Sarah 7 ezer kilométerre él Wiganban.

Sarah elárulta, hogy fogalmuk sincs, hogy mihez kezdjenek, nincsenek könnyű helyzetben, de folyamatosan kapcsolatban vannak férjével a közösségi oldalak segítségével.

"Én azért nem tudtam elutazni hozzá, mert próbáltuk kifizetni az ügyvédeket, majd berobbant a koronavírus-járvány, és a megélhetési válság is. Mindenen igyekszünk spórolni, hogy eljuthassak hozzá." - mondta Sarah.