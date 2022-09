Nagy reményeket fűznek a készítők az új részhez.

A majmok bolygója következő filmje egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, a 20th Century Studios megerősítette a Kingdom of the Planet of the Apes (A majmok bolygója: Királyság) című új film szereplőgárdáját. A Wes Ball rendező által készített film főszereplője Owen Teague lesz, a nemrég bejelentett színészek, Freya Allen és Peter Macon mellett.

A majmok bolygója: Királyság sok évvel a 2017-es A majmok bolygója: Háború után veszi fel a fonalat, amely lezárta az előző trilógiát, és „motion capture" technológiával meséli el Caesar, a majmok forradalma felé vezető csimpánz eredettörténetét. Caesar főszerepét akkor Andy Serkis játszotta, a két befejező részt pedig Matt Reeves rendezte amivel a kritikusok elismerését kiérdemelte.

Steve Asbell, a 20th Century Studios elnöke nagy reményeket fűz a szériához, amelynek Tim Burton rendezte a 2001-es rebootját, a Fox pedig 2011-ben A majmok bolygója: Lázadás című filmmel indította újra a franchiset. A filmek eddig 1,7 milliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, az új részt pedig 2024-re tervezik bemutatni.

