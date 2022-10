Dwayne Johnson maga is kirobbanó jókedvvel mutatkozott, amikor hétfőn részt vett a Black Adam első nagyobb rajongói eseményén a mexikóvárosi Diego Rivera Múzeumban. Az 50 éves színész hihetetlenül laza és közvetlen oldalát mutatta meg, amikor stílusos fekete mellényben, és egy hozzá illő öltönynadrággal kombinálva jelent meg. A megjelenését egy vékony arany nyaklánccal és ezüst órával egészítette ki, majd a Szikla egy lelkes anyuka kisbabáját is kezébe vette, de a kifutó szőnyegen végigsétáltva a rajongókkal is fotózkodott.

Az eseményen készült képeket itt tekintheti meg: