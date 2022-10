Kedves emlékek fűzik hazánkhoz.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Chris Evans még 2019-ben az Alienist forgatására érkezett hazánkba stábjával, és amikor éppen nem forgott a kamera, akkor szívesen töltötte szabadidejét azzal, hogy a fővárost járta, amiről fotókat is osztott meg annak idején Instagramján. A színész most a Budapesten történt forgatásközi pillanatképekből szedett össze jó párat, aminek nosztalgikus élményét meg is osztotta rajongóival: