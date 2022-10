A Harry Potter-filmek sztárja, Tom Felton legutóbbi nyilatkozatában elárulta, hogy megfontolná a visszatérést Draco Malfoy szerepében, ha a filmek esetleges folytatására kerülne sor.

A nézőket már rögtön az elején elvarázsolta a Daniel Radcliffe által alakított varázslófiú története, de mint minden sztorinak, ennek is szüksége volt egy zsarnokra, aki konfliktust okoz, és a Potter-rajongók ezt a Tom Felton által játszott Draco Malfoyban kapták meg előszőr. A szőke hajú, orrát állandóan fennhordó Malfoy, aki mindenkinél jobbnak érezte magát, talán az egyik legemlékezetesebb színészi alakítás a szériában, figyelembe véve, hogy Felton is elképesztően fiatalon formálta meg a karaktert.

A színész hamarosan kiadja új könyvét, Beyond the Wand (A pálcán túl): The Magic & Mayhem of Growing Up a Wizard címmel, amelyben dokumentálni fogja eddigi életét, beleértve a filmekben töltött idejét is. Önéletrajzi könyvében Felton elárulja, hogy fontolóra venné, hogy visszatérjen a varázslóvilágába, ha a készítők valaha is úgy döntenének.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolkodnék el rajta. Határozottan nem hiányzik Draco Malfoy szerepe, de nagy szeretettel kötődöm hozzá. Most visszagondolva úgy tűnt, hogy Harry Potter lesz az egyetlen dolog az életemben, de aztán sok-sok dolog követte” – mondta a színész, aki a személyes küzdelmeiről is ír, színésztársa, Emma Watson bátorításának köszönhetően.

Hihetetlenül hangozhat, de ahhoz képest, hogy Draco Malfoy a nyolc film során mennyire jellegzetes és felismerhető karakter, mindössze 31 percet töltött a képernyőn. Mégis, nehéz elképzelni egy esetleges visszatérést a Roxfortba anélkül, hogy legalább némi utalást kapnánk arról, hogyan is van.

