Az Amerikából világhírűre vált halloween ünnepnek mostanra ugyan elengedhetetlen hozzátartozója a félelmetes jelmezek, a tökfaragás, és a gyermekek édesség gyűjtése, de ha jobban belegondolunk mindez alapvetően a rémisztő történetekben is gyökeredzik. Ha pedig hátborzongató sztorikra lenne szükség, ki is tudná azt mesteribben művelni, mint a számos ilyen műfajú novellát és regényt író Stephen King. Azt sejthetnénk ilyen hazai terepen az írózseni sohasem tudna hibázni, viszont nem kell találgatnunk, hiszen ezt a kérdést neki is szegezték még a karrierje feltörekvő szakaszában Conan O'Brien late night műsorában.

„Volt egyszer egy történetem, ami egy reptéren játszódott, és volt ez a fickó meg a felesége, akik éppen a járatukhoz igyekeztek, de a nőnek ki kellet közben mennie a mosdóba.” – kezdett bele a vakvágányra futott történetének mesélésébe King.

„Mivel sietnek a nő gyorsan bemegy, viszont már nem jön ki onnan. A pasas meg csak vár odakint, hiszen minden férfi volt már ilyen helyzetben, – megérthetik, vannak olyan helyek, ahova még Supermannek sincs szabad bejárása, – de reptéren persze mindenki idegen a másik számára. Na, de egyszer csak elkezdenek a nejeikre váró férfiak feltódulni a mosdó előtt, amikor is az egyiknek már elege lesz és bemegy. Ahogy viszont eltűnik, a résen sikolyok hangja hallatszik ki a távolból, ezért a többiek hívják a biztonságiakat. Azok is bemennek, de nekik is nyoma vész, és végül megjelenik a rendőrség, az FBI, a katonaság, mindenki, hogy a végére járjanak ennek a dolognak... Viszont soha nem tudtam kiötölni mégis mi a franc folyhatott odabent abban a mosdóban. Szóval, hát ez lenne az, egy ördögi slozi...”