4 Galéria: Születésnapos elefántok Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„Négy ázsiai elefántunk közül kettő, a huszonegy éves Angele, illetve nagyobbik fia, az ötéves Arun is a napokban ünnepli születésnapját” – olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján.

Az állatkertnek ugyanis két elefántja is november 6-án, vasárnap ünnepli a születésnapját. Délelőtt 11 órakor már fel is köszöntötték őket a gondozók egy különleges, elefántok ízlésvilágához igazodó tortával. A nagyszerű fogás persze nemcsak a két szülinapos érdeklődését keltette fel, hanem legifjabb elefántjukét, a másfél éves Samuét is.