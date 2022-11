A Tűnj el! sztárja ugyanis szerepet kapott a jövőre érkező Pókember: Irány a Pókverzum! animációs film folytatásában, ahol az egyik hálószövőt fogja alakítani.

Egészen pontosan Spider-Punkot, civil nevén Hobart Brownt, aki nem épp a legmegszokottabb Pókember-variáns a maga világában, ugyanis, ahogy a neve is elárulja, ízig-vérig lázadó-punk rocker, aki gitárját nem csak zenélésre használja.

Érdekesség, hogy a színész korábban W’Kabit alakította a Fekete Párduc első részében, így nem ismeretlen terep számára a szuperhősködés.

Spider-Punk csak egyike azoknak a Pókembereknek, akik fel fognak tűnni Miles Morales következő kalandjában, amely a Spider-Man: Across The Spiderverse címet kapta, és várhatóan jövőre már mozikba is kerül.