Október 12-én megszülettek Nagy Ervin és Borbély Alexandra színészpárosnak az ikerlányai. Franciskát és Elzát az orvosok eddig bent tartották megfigyelés alatt, mivel a babák idő előtt születtek meg, így édesanyjukkal a Péterfy kórházban kellett maradniuk néhány hétig. Nagy Ervin most viszont Instagram-posztjában jelentette be, hogy családja végre hazamehet, és meg is osztott egy képet párjáról, aki karjában tartja az ikreket.

Borbély Alexandra is megosztott egy bejegyzést, amelyben közösen elhagyják a kórtermet, és egyúttal köszönetet mondott az orvosainak és nővéreinek.