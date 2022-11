Nehéz feladattal folytatódott az Ázsia Expressz versenyzőinek kalandjai: a kettévált párosok lány tagjainak stoppolva kell eljutniuk a kitűzött célállomásra, ami nem kis feladat, hiszen gyorsaságuk azon múlik,ki-hogyan találja fel magát egy idegen országban. Már a búcsú pillanatait is megkönnyezték többen, majd a nap hátralevő részében eltört a mécses Mérai Katánál, Gáspár Beánál és Halastyák Fanninál is.

„Ma sokat sírtam, sokat voltam szomorú, és amikor elindultam, elhatároztam, hogy nem fogok meghátrálni ettől se. Armand is számít rám, anyukám is örülni fog, hogy meg tudom csinálni, amit eddig nem tudtam” – mesélte az ezen átlendülő Nemazalány, aki társaival együtt különböző helyi, üzbég családhoz kéretszkedett be éjszakára, hogy másnap kipihenve folytassák útjukat Szamarkand felé.