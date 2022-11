Fotó: TikTok

Szebbé tette egy mindössze 19 éves, ám már saját vállakozással rendelkező fiatal, Balázs napját Orlando Bloom. Az épp Budapesten forgató filmsztár ugyanis úgy döntött, az ő boltjából vásárol meg egy különleges edzőcipőt, amelyhez előzetes rendelést is leadott, így az ifjú üzletember izgatottan várhatta a napot, amikor a színész megérkezik hozzá a csomagért.

Erről Balázs egy TikTok videóban számolt be, ahol aztán elmesélte azt is, milyen volt a hollywoodi csillag élőben – sőt, videót is mutatott a találkozásukról, amely a klip címe szerint „egy örök élmény marad” számára:

„Remek cipő, szép munka. Nagyon sokat dolgozol, és ezt tisztelem. Köszönöm, hogy itt lehettem” – hálákodott a fiatalnak Bloom, aki egyébként nemrég egy budapesti luxusétterembe vitte szülinapi vacsorára szerelmét, Katy Perry énekesnőt. A sztárpár kedvességéről akkor is csak áradozni tudott a tulajdonos.

(via Ripost)