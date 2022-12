Ez már a celebritásnak is sok volt.

Kim Kardashian állítólag visszautasította a Balenciaga 2023-as szerződés ajánlatát, miután nemrég bejelentette, hogy „újraértékeli” a divatházzal való partnerkapcsolatát a BDSM-reklámbotrányt követően. A márka reklámkampányban ugyanis erősen felnőttes felütésű képek készültek a gyerekmodellekről, akiknek a kezében különféle megtépázott bundájú, monoklis szemű, necc felsőbe, és bőr hámba öltöztetett plüssmackókat adtak.

A TMZ értesülései szerint a luxusmárka még a vitatott reklámképek megjelenése előtt megkereste Kardashiant az ajánlatával, a modell azonban nem sokkal a rengeteg negatív visszhangot követően visszautasította az együttműködést. A 42 éves realitysztár döntése, hogy felmondja a kampányt, napokkal azelőtt született, hogy elítélte a márkát, mondván, hogy „megrázták a felkavaró képek”. A bulvár portál forrásai azt is elárulták, hogy Kim Kardashian azt tervezte, hogy Balenciaga ruháit viseli majd a következő hónapokban esedékes eseményeken, de most ettől is visszalépett, és más tervezőkkel vette fel a kapcsolatot, hogy új lehetőségek után nézzen.