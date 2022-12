Dylan egy premierre kísérte el édesanyját.

Tegnap este mutatták be a Disney legújabb, Catherine Zeta-Jones főszereplésével készült sorozatát, a National Treasure: Edge of Historyt, amelynek premierjére elkísérte a színésznőt Michael Douglasszel közös nagyfia is.

Bár Zeta-Jones is elképesztően festett fekete, csillogós estélyijében, az internetezők nem tudtak szó nélkül elmenni a sármos, immár 22 éves Dylan Michael Douglas mellett, aki napról napra jobban hasonlít híres szüleire.

„Milyen helyes, jóképű srác!” – jegyezték meg többen is a bejegyzés alatt.