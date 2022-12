Megérkezett a Mickey 17 első teasere.

Fotó: Instagram

Robert Pattinson főszereplésével érkezik Bong Joon-ho, az Élősködők Oscar-díjas rendezőjének legújabb sci-fije! A Mickey 17-re ugyan még jó sokat kell várniuk a nézőknek (egész pontosan másfél évet), hiszen még a forgatás is tart, mindenesetre most befutott egy igazán rövid, mindössze 30 másodperces ízelítő a filmhez, ami így is elég ahhoz, hogy kellőképp átadja a készülő mozi hangulatát.

A történet egy "feláldozható" űrhajós, Mickey (Robert Pattinson) történetet mutatja majd be, akinek missziója egy új bolygó gyarmatosítása. Mivel az ilyen típusú asztornauták élete valóban semmit sem ér a felsőbb vezetés számára, helyüket haláluk után klónjuk veszi át – egészen addig, amíg Mickey ezt meg nem elégeli, és úgy dönt, nem fogja átadni a helyét utódjának.

A Mickey 17 március 29.-én érkezik az amerikai mozikba, európai premierjéről egyelőre nincs pontos információ.

(via IGN)