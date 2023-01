Mindig is szeretett volna egy földönkívüli űrhajóban lakni? Van egy jó hírünk a számára: nemrég ilyen stílusú kempingház nyitotta meg ajtóit a walesi Pembrokeshire-ben!

Az éjszakánként 65 fontért (nagyjából 30 ezer forintért) bérelhető repülő csészealj alakú kis kuckóban három ágy, egy kis konyha és egy apró étkező szerű tér is helyet kapott, természetesen minden stílusosan futurisztikus ezüst-fehér designban. A házikótól nem messze fürdőszoba is van, sőt, a kutyások négylábú kedvenceiket is magukkal vihetik a szálláshelyre, persze csak ha szobatiszta az eb.